Досрочные выборы губернатора Приморья назначены на 9 сентября

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Приморского края назначили дату досрочных выборов губернатора региона на 9 сентября 2018 года, в Единый всероссийский день голосования.
Соответствующее постановление депутаты приняли в пятницу на внеочередном заседании законодательного собрания Приморья, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс".
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского, возглавлявшего край с 2012 года.
Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".