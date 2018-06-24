Венгерский премьер первым поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил в воскресенье вечером президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, сообщают турецкие СМИ.

В сообщениях отмечается, что Орбан стал первым руководителем страны ЕС, поздравившим президента Турции с победой.

После обработки 81,37% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 54,18% голосов, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Его ближайший преследователь - кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Мухаррем Индже получает 29,93%. Ни один из остальных четырёх кандидатов не преодолел отметку в 10%.

Таким образом Эрдоган близок к переизбранию уже в первом туре.