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Три тысячи человек эвакуируют в Калифорнии из-за сильных лесных пожаров

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти штата Калифорния распорядились провести эвакуацию около трех тысяч человек из населенного пункта Спринг-Вэлли из-за природных пожаров, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Лесные пожары бушуют на севере штата с субботы. За это время огонь уничтожил десятки строений, в том числе и жилые дома. При этом, спасатели отмечают, что ситуация осложняется сильным порывистым ветром.

Для борьбы с природными пожарами задействованы более 230 пожарных, которые используют специальную технику, в том числе вертолеты.

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Теги: Калифорния
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