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Трамп перестал советоваться с главой Пентагона

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп стал меньше прислушиваться к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

По его словам, президент и министр обороны уже давно не проводят встречи с глазу на глаз. Трамп перестал полагаться на советы министра, которому раньше давал самые лестные оценки. По сведениям источников, президент стал предполагать, что Мэттис смотрит на него свысока и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.

В последние месяцы Трамп больше полагается на свои собственные суждения, а также на советы недавно назначенных госсекретаря США Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона, рассказали в Белом доме.

В частности, как сообщает NBC News, о решении Трампа выйти из иранской ядерной сделки Мэттис узнал от одного из своих коллег и был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом, чтобы обсудить это до того, как будет сделано официальное заявление.

О решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи глава Пентагона тоже узнал постфактум - уже после того, как Трамп дал соответствующее обещание Ким Чен Ыну на встрече в Сингапуре.

При этом, говорят источники NBC, нет никаких признаков того, что Трамп стал хуже относиться лично к Мэттису. Глава Пентагона больше не входит в ближний круг президента, однако он не противоречит ему публично и не навлекает на себя его гнев.

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Теги: Дональд Трамп, США, Джеймс Мэттис
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