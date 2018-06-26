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Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину

Есть обновление от 12:49

Он собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕ

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину
Телеведущий Евгений Примаков
Фото: ТАСС, Антон Ваганов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Советнику председателя Госдумы Вячеслава Володина, члену Общественной палаты РФ, журналисту и телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину на пять лет.

"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", - сказал Примаков.

Он пояснил, что намеревался посетить организованную ОБСЕ конференцию. "Я сюда ехал с какими-то, как мне казалось, адекватными предложениями. Например, я хотел предложить коллегам постулировать, что журналисты не являются комбатантами. Что делало бы хотя бы первые шаги для построения какого-то минимального доверия, которого нет у сторон друг к другу. Но оказалось, что голос разума и адекватности коллегам не был нужен", - сказал Примаков.

Позднее журналист прокомментировал задержание в своем фейсбуке. Он сообщил, что украинская сторона вела себя вежливо по отношению к нему, но он разочарован тем, что "люди старательно, последовательно уничтожают любые попытки говорить с ними, любые попытки диалога".

Примаков - внук российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова (1929-2015). Он является автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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Теги: Украина, Евгений Примаков
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