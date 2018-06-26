Кремль проверит ситуацию с запретом Евгению Примакову въезда на Украину

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не в курсе ситуации с запретом российскому журналисту Евгению Примакову въезда на Украину, но обещали уточнить детали инцидента.

"Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Песков пояснил, что в Кремле не знают, что стало основанием для такого решения киевских властей, и на какое мероприятие ехал журналист. "Но мы обязательно осведомимся", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее посольство РФ в Киеве сообщило, что Примакова не пустили на Украину. Уточнялось, что он прибыл в Киев для освещения визита российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Позднее сам Примаков в эфире телеканалу "Россия 24" заявил, что въезд ему запрещен на пять лет с мотивировкой, что он несет угрозу безопасности Украине.