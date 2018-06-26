Глава Total присоединился к поддержке "Северного потока-2"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Total Патрик Пуянне присоединился к поддержке проекта строительства газопровода "Северный поток-2" спустя два месяца после того, как президент России Владимир Путин в ответ на его просьбу либерализовать экспорт трубного газа из России предложил Total стать участником "Северного потока-2".

"Европе нужно больше газа, потому что собственная добыча падает. Сегодня много дебатов относительно поставок американского сжиженного газа в Европу и одного из известных проектов "Северный поток-2". И я рискую, говоря об этом, находясь в Вашингтоне (США заявили о намерении противодействовать этому проекту и грозят -возможностью ввести санкции против компаний, которые будут в нем участвовать - ИФ)", - сказал Пуянне в ходе Мирового газового конгресса, который проходит в Вашингтоне.

"Для меня странно, но реальность такова, что нам нужен СПГ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и трубный газ, который придет с другой стороны, потому что у нас будет дефицит газа", - сказал он.

Сейчас проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall. В отличие от первого "Северного потока" - "второй" реализует не совместное предприятие, а 100-процентная дочерняя компания "Газпрома", а иностранные партнеры ее софинансируют.

В ходе Петербургского экономического форума в конце мая Пуянне попросил Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с ПАО "НОВАТЭК" . Речь идет о "Тернефтегазе", добывающем около 2 млрд куб. м газа в год. Другое СП с участием Total - "Ямал СПГ" имеет право экспортировать газ в сжиженном виде.

"Мы будем, конечно, думать над либерализацией", - добавил он. "Мы вполне можем говорить об этом, обсуждать. Рано или поздно это будет сделано в абсолютно либеральном режиме", - уточнил Путин.

"Сегодня в "Северном потоке-2" принимают участие 5 компаний, Total может стать шестой. Вот, пожалуйста, прямое участие (в поставках газа - ИФ)", - добавил президент РФ.

Отсутствие заинтересованности Total в проекте подтвердил и один из российских партнеров компании.

В пресс-службе Total "Интерфаксу" позднее прокомментировали, что Total попросила возможности поставлять газ по газопроводам, а не инвестировать в них.

Россия предлагала Total участвовать в "Северном потоке-2", но в мае стало известно, что Пуянне отклонил предложение.