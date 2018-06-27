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В КСИР заявили о долге иранцев помочь властям преодолеть экономические проблемы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главнокомандующий корпусом Стражей Исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави в среду заявил, что обязанность каждого гражданина Ирана - помочь иранскому правительству преодолеть экономические трудности, сообщает агентство "Фарс".

"Это наш долг работать вместе, чтобы помочь уважаемому правительству и другим правительственным органам преодолеть экономические проблемы", - сказал он.

"Мы должны нейтрализовать планы врага по развязыванию экономической войны и проведению психологических операций", - подчеркнул глава КСИР.

В Тегеране и других городах Ирана с понедельника проходят акции протеста на фоне резкого падения стоимости национальной валюты.

Сотрудники полиции для сдерживания протестующих были вынуждены применить слезоточивый газ.

Накануне представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон требует от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.

США в мае объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и постепенном восстановлении санкций против Тегерана.

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Теги: Иран, Тегеран

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