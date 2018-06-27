Делегация Украины в ПАСЕ отказалась идти на прием к генсеку Совета Европы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщил глава делегации Владимир Арьев.

"Украинская делегация... вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал Арьев в среду в фейсбуке.

По данным Арьева, Украина, пожертвовавшая $400 тыс. "на поддержку организации в сложное время", не получила ответ от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег последовать примеру Украины и тоже отказаться от посещения приема.

"Генсек Совета Европы постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян... И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - заявила Геращенко.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда основных прав, в том числе права голоса, из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи.

Летом 2017 года Россия сообщила о приостановке выплаты части взноса в бюджет СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Зимой 2018 года стало известно, что Совет Думы решил не перечислять взнос за 2018 год в бюджет ПАСЕ.