На саммите ЕС ожидается постановление по крушению рейса MH17

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Саммит ЕС, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе, может принять постановление по крушению на Украине пассажирского авиалайнера рейса MH17, говорится в документах к заседанию Европейского совета.

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета в среду.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее Cовместная следственная группа (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, признала, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся под Курска.

Со своей стороны в Минобороны РФ неоднократно заявили, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".