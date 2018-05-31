Малайзийский министр назвал недоказанной вину России в катастрофе "Боинга" над Донбассом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нет убедительных доказательств того, что "Боинг" Malaysia Airlines в 2014 над Донбассом сбила Россия, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок (Anthony Loke) изданию ChannelNews Asia.

Так он прокомментировал опубликованный в Нидерландах на прошлой неделе доклад, в котором вина за трагедию возлагается на Россию. "Кто виновен... Нельзя просто указывать на Россию", - сказал Лок.

В обнародованном 24 мая докладе Совместной следственной группе (ССГ) (в нее входили специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) говорилось, что ракета класса "земля-воздух", сбившая в 2014 году лайнер Malaysia Airlines MH17, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских Вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска.

Позже Нидерланды и Австралия заявили о намерении привлечь Россию к ответственности за крушение MH17.

В свою очередь в Москве результаты расследования опровергли - в частности, в Минобороны заявили об отсутствии у армии советских ракет для ЗРК "Бук"

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, большинство из них были подданными Нидерландов. Все они погибли.