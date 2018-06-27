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Постпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХО

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Александр Шульгин рассказал, как накануне конференции зал заседаний заполонили представители малых островных государств, активно продвигавших британский проект

Постпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХО
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Решение расширить мандат Организации по запрету химического оружия было принято под давлением Запада, в том числе с применением шантажа, заявил постпред РФ в организации Александр Шульгин.

"Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывая беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили", - заявил Шульгин на пресс-конференции в среду.

"Нам известны даже случаи открытого шантажа наших ближайших союзников, к которому они прибегали", - подчеркнул он.

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По словам российского представителя, за день до конференции стран-участников зал заседаний "заполонили" представители малых островных государств, в том числе Островов Кука, Соломоновых островов, Фиджи, Тувалу и других. И все они "с удивительным единодушием" активно продвигали, выступали адвокатами британского проекта, добавил Шульгин.

Он подчеркнул, что вопрос об ответственности за применение химического оружия должен решаться только в рамках Совета безопасности ООН, а инициаторы расширения мандата Организации по запрещению химического оружия хотят обойти вето России в Совбезе.

По его словам, ОЗХО является "сугубо технической организацией" и не может называть ответственных за химатаки.

Ранее в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

По словам постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, в поддержку решения выступили 82 страны, против - 24.

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Теги: ОЗХО, Александр Шульгин

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