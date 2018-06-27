Что произошло за день: среда, 27 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обговорил с Владимиром Путиным в Москве отношения двух стран. Стороны определили дату встречи двух президентов. СМИ полагают, что пройдет она в Хельсинки.

- Сборная Германии проиграла Южной Корее на ЧМ в России и покидает турнир уже после группового этапа. Дальше идут Швеция и Мексика.

- Участники спецсессии ОЗХО поддержали идею о расширении мандата ОЗХО в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия. Российская сторона заявляет, что страны Запада шантажировали голосовавших и хотят таким образом обойти российское вето в ООН.

- Власти Москвы окончательно отказали представителям левых сил в проведении 4 июля митинга против изменения в РФ пенсионного законодательства.

- Франция направила в Грецию запрос о выдаче россиянина Александра Винника, которого обвиняет в совершении киберпреступлений. Сам гражданин РФ, выдачи которого добиваются также США, обвинения Парижа отверг.

- Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом на пост президента ФИДЕ от Федерации шахмат России.

- Арбитражная палата УЕФА отстранила на два сезона (2018/2019 и 2019/2020) от участия в еврокубках итальянский "Милан".