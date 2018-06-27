В ОЗХО проголосовали за наделение организации правом определять виновных в химатаках

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Участники спецсессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовали в поддержку проекта резолюции Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в твиттере постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.

По его данным, 82 страны проголосовали за расширение полномочий Организации в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия, 24 проголосовали против.

Лондон предложил наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

Ранее в среду на специальной конференции ОЗХО в Гааге, в которой принимают участие все страны-члены организации, отклонили все пять представленных поправок к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации. Поправки вносили Венесуэла, Казахстан, Иран, Белоруссия и Бурунди. Россия и Китай отозвали свой проект.