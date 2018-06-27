Минобороны РФ сообщило о подготовке "Белыми касками" провокации в Идлибе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жители сирийской провинции Идлиб по телефону сообщили российскому Центру примирения враждующих сторон (ЦПВС) о провокации, которую готовит организация "Белые каски" с использованием ракет, начиненных неизвестными веществами.

"По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами", - сообщил начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

"После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком", - сказал генерал.

"Снаряженные ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман. Колонна с представителями "Белых касок" вскоре после этого выехала также в направлении Маарет-эн-Нууман", - сообщил Цыганков.

"Белые каски" позиционируют себя как добровольческую гуманитарную структуру, оказывающую помощь пострадавшим в Сирии. Россия неоднократно выступала с разоблачением деятельности "Белых касок". Москва подчеркивала, что организация активно привлекается для постановочных сюжетов о якобы имевших место случаях применения сирийским режимом химического оружия.