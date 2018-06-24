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Российские военные заявили о готовящейся провокации в сирийском Идлибе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения против Россий.

Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов "Джабгат ан-Нусра".

Как говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в воскресенье в "Интерфакс", съемочной группой "информационного агентства одной из ближневосточных стран" совместно с террористами "Джабгат ан-Нусра" (запрещена в РФ) "проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации".

"В качестве "подтверждающих кадров" также были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе боестолкновений с другими террористическими группировками", - говорится в сообщении.

"Отснятые материалы, по словам сирийцев, планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джабгат ан-Нусра" через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", - заявили в ЦПВС.

Согласно сообщению, информация о провокации получена Центром по телефону от жителей Идлиба.

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Теги: Сирия, Идлиб
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