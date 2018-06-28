За последние дни Сирию покинули более тысячи российских военных и 13 самолетов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вывод российских военных из Сирии продолжается, за последние дни эту страну покинули 13 самолетов, 1140 человек личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас", - сказал он в четверг на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

"Только за последние несколько дней выведены 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава", - добавил президент.

"Все они - люди, прошедшие опыт и испытания боевыми действиями, и вам, вашим сослуживцам вместе с ними предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории РФ, для отработки самых сложных, нестандартных задач в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений", - сказал Путин, обращаясь к выпускникам.