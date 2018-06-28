Главные новости
СпортСборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018В миреПостпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХОСпортФедерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕ
В мире

Представители около 120 стран обсудят в штаб-квартире ООН совместную борьбу с терроризмом

Часть мероприятий конференции закрыли для представителей неправительственных групп, что не устроило представителей США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Первая международная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом пройдет 28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Мероприятие посвящено практическим аспектам общих усилий, включая обмен информацией, опытом и ресурсами, борьбу с экстремизмом, включая злоупотребление новыми технологиями, противодействие иностранным террористам-боевикам и роли Всемирной организации в содействии международному контртеррористическому сотрудничеству.

Как рассказал высокопоставленный представитель ООН, ожидается участие около 120 стран, 25 международных организаций и ста общественных организаций. По его словам, почти сто государств будут представлены на уровне глав или заместителей глав контртеррористических ведомств и министров внутренних дел.

На открытии форума выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по инициативе которого была созвана международная конференция, и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

В ходе форума запланировано более 20 мероприятий "на полях", а также несколько сессий, первые две из которых состоятся в закрытом формате в связи с обсуждением "чувствительной информации". Рабочие сессии посвящены следующим темам: "Возможности и вызовы международному сотрудничеству через обмен информацией, оценками и данными", "Противостояние распространяющейся угрозе от иностранных боевиков-террористов", "Укрепление шагов по противостоянию насильственному экстремизму, включая работу с молодежью, и по предотвращению использования террористами технологий и Интернета" и "Укрепление роли и возможностей ООН в поддержке выполнения государствами-членами Стратегии ООН по борьбе с терроризмом".

Накануне открытия международной конференции постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ООН из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках конференции глав контртеррористических ведомств стран Организации. Никки Хейли связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России. Помимо этого, она назвала Россию и несколько других государств "бесчестными странами".

"Возмутительно, что новое Контртеррористическое управление ООН предпочитает сделать блокировку участия гражданского общества своим первым значительным решением. Нет приемлемого объяснения тому, что ООН попыталась цензурировать эту конференцию, кроме той, что она уступила политическому давлению со стороны горстки бесчестных стран, которым нет доверия в вопросе борьбы с терроризмом - таким как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничение доступа и помеха участию гражданского общества - норма", - заявила Н.Хейли.

Американский постпред сообщила, что США понизит "уровень своего представительства на конференции".

Ранее в СМИ появилась информация, что США приняли решение не выделять $2 млн для Контртеррористического управления ООН из-за того, что глава Управления Владимир Воронков принял решение закрыть часть мероприятий конференции для представителей неправительственных групп.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ООН, Россия, США

Новости по теме

В мире
Постпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХОПостпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХО
Александр Шульгин рассказал, как накануне конференции зал заседаний заполонили представители малых островных государств, активно продвигавших британский проектПодробнее
 Франция потребовала от Греции выдачи россиянина ВинникаФранция потребовала от Греции выдачи россиянина Винника
Париж обвиняет гражданина России в киберпреступлениях, при этом его выдачи уже требуют США, а в России он арестован заочноПодробнее
 Американский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центра
На спутниковых снимках видно, что Северная Корея строит в Йонбене насосную установку для охлаждения реактораПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование о пользе кофе, электронная кожа и новый "половой переключатель"Подробнее
Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока 2"Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока 2"
Проект уже получил все разрешения в Германии, Финляндии и Швеции, и теперь Дания предлагает обсуждать "Северный поток 2" на общеевропейском уровнеПодробнее
 Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на УкраинуВедущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину
Он собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕПодробнее
 Трамп перестал советоваться с главой ПентагонаТрамп перестал советоваться с главой Пентагона
Мэттис одним из последних узнает о важных военно-политических решениях президентаПодробнее
 Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу
Несмотря на протесты лондонцев, законодатели одобрили строительство третьей взлетно-посадочной полосыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018В миреПостпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХОСпортФедерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕВ РоссииМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоВ РоссииВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюМоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

Представители около 120 стран обсудят в штаб-квартире ООН совместную борьбу с терроризмом

Часть мероприятий конференции закрыли для представителей неправительственных групп, что не устроило представителей США Подробнее

Тренер сборной Коста-Рики поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов после встречи

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в четверг

Кремль и Белый дом одновременно объявят о дате встречи Путина и Трампа

Помпео рассказал об усилиях по убеждению Европы сохранить санкции против РФ

Путин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-Рикой Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FРеспублика Корея Республика Корея2 : 0Матч завершенГермания ГерманияМатч завершенКим Юнь Квон (90+3), Сон Хын Мин (90+6)онлайнFМексика Мексика0 : 3Матч завершенШвеция ШвецияМатч завершенАугустинссон (50), Гранквист (62, с пенальти), Альварес (74, в свои ворота)EСербия Сербия0 : 2Матч завершенБразилия БразилияМатч завершенПаулиньо (35), Силва (67)онлайнEШвейцария Швейцария2 : 2Матч завершенКоста-Рика Коста-РикаМатч завершенДжемайли (31), Дрмич (88) - Уотсон (56), Зоммер (90+3, в свои ворота)