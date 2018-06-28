США обратились к Совбезу ООН с призывом поддержать санкции против Ирана

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Страны-члены ООН должны поддержать США в вопросе восстановления санкций против Ирана, заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Джонатан Коэн.

"Когда мы имеем дело со страной, которая постоянно нарушает резолюции СБ ООН, крайне важно, чтобы мы добились значимых последствий для нее", - сказал он, выступая на заседании Совбеза. Дипломат подчеркнул: "Именно поэтому мы призываем членов нынешнего Совета присоединиться к нам в вопросе санкций, направленных против пагубного поведения Ирана в регионе".

Он сослался на доклад генсека ООН, зачитанный на заседании, отметив, что этот документ "свидетельствует о том, что Иран продолжает дестабилизировать регион посредством поддержки террористических группировок", а также на то, что Тегеран поставляет компоненты ракет йеменским повстанцам, которыми они ведут обстрелы территории Саудовской Аравии.

Коэн напомнил, что США приняли решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь постпред ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда в своем выступлении на заседании сказал: "Демонтаж ядерной сделки, которая работает, поставит нас в не лучшее положение при обсуждении других вопросов. Провал этого главного достижения будет означать большой шаг назад для региона, для режима нераспространения, и для нашей общей безопасности, это потенциально может вызвать серьезные последствия".

Ранее постпред России при ООН Василий Небезня заявил, что содержащиеся в новом докладе генсека ООН о выполнении Ираном СВПД ссылки на непроверенную информацию являются злонамеренной попыткой сформировать негативный фон вокруг Тегерана.

"В целом доклад (Генсекретаря по выполнению резолюции СБ 2231- ИФ) носит откровенно несбалансированный характер и более похож на бездоказательную обвинительную базу в отношении Ирана, нежели на попытку представить объективную картину ситуации вокруг выполнения резолюции 2231", - заявил Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Небензя заявил членам Совета "о недопустимости проведения Секретариатом каких-либо так называемых расследований возможных нарушений резолюции 2231 без четкого на то мандата со стороны СБ".

"По-прежнему настаиваем на том, что доклад не должен содержать информации из открытых источников, а также ссылок на предоставленную отдельными странами непроверенную или заведомо непроверяемую информацию. Считаем подобную практику недопустимой и расцениваем ее как злонамеренную попытку сформировать в обход Совета необоснованный негативный фон вокруг Ирана", - подчеркнул российский постпред.

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Теги: США, ООН, Иран

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