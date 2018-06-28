Fox News подтвердил, что встреча Трампа с Путиным состоится в Хельсинки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский телеканал Fox News сообщил в твиттере в четверг, что местом проведения саммита Россия - США выбран Хельсинки.

По его данным, Белый дом и Кремль договорились о том, что встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU — Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.

Ранее CNN, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщил, что Белый дом и Кремль объявят о времени и месте проведения этого саммита в 15:00 по Москве.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи будет объявлено в четверг 28 июня. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

В среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с Путиным. Как отмечает CNN, в Москве Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".