CNN назвал вероятное место и дату встречи Путина и Трампа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

Вероятным местом встречи двух лидеров ранее СМИ также называли австрийскую столицу Вену. Однако источник CNN утверждает, что "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи будет объявлено в четверг 28 июня. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

На этой неделе в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он встретился с Путиным. Как отмечает CNN, в Москве Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".