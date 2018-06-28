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Таяни призвал ЕС выделить 6 млрд евро на борьбу с миграцией через Средиземноморье

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в четверг заявил о срочной необходимости искать решение проблемы миграции.

"В моем выступлении я сказал, что нужно остановить отправления (мигрантов - ИФ) из транзитных стран и что необходимы эквивалентные инвестиции, как это было сделано для Турции, - шесть миллиардов евро", - сказал глава Европарламента на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я высказался в пользу центров приема, которые были бы под эгидой ООН, отчасти как это сейчас делается в Нигере. Разумеется, все это должно осуществляться при полном уважении прав человека в лагерях по приему с соблюдением условий для наиболее уязвимых", - отметил Таяни. Он сообщил, что скоро намерен отправиться в Ливию и в Нигер в сопровождении делегации руководителей европейских предприятий агропромышленного сектора.

В ответ на вопрос, как предполагается использовать 6 млрд евро, которые Таяни предлагает инвестировать на африканском миграционном направлении, председатель Европарламента сказал, что имел в виду "решение проблемы ливийского коридора", то есть закрытие средиземноморских маршрутов, как это было сделано по соглашению с Турцией на "балканском пути". По словам Таяни, член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер позитивно отнесся к этой идее.

Глава Европарламента признался, что пока не знает, как должны распределиться эти средства, но "нужно бороться против этого ливийского коридора". И это, подчеркнул он, касается не только Италии, но Европы в целом. "Я считаю, что нельзя решить проблему миграции на национальном уровне. Нельзя этого сделать, исходя из перспективы Италии, Германии, Франции или Мальты. Очевидно, что ситуация чрезвычайно сложна, и что она будет еще больше усложняться, если мы не вмешаемся. Два с половиной миллиарда африканцев к 2050 году - очевидно, что нас ждет проблема", - объяснил Таяни.

"Нужно будет инвестировать в Ливию, но также в страны, которые смогли бы принять обратно мигрантов, отправившихся в путь из них. Сумма огромна, но она будет предназначена не только одной Ливии", - добавил председатель Европарламента.

Он сообщил, что также поднимал перед главами государств и правительств вопрос о реформе системы предоставления убежища. Европейский парламент рассчитывает на быстрое утверждение законодательного пакета по убежищу, чтобы дать полный ответ на различные виды миграции - первичную и вторичную. Европарламент готов на компромиссную работу с Европейской комиссией и Советом ЕС по такому соглашению.

"Невозможно, чтобы Европа становилась супермаркетом по предоставлению убежища. Есть правила, которые должны соблюдаться. Но при одинаковых правилах мы имеем разное их применение", - сказал глава Европарламента. Он привел примеры, когда выходцы, например, из Афганистана в одной стране ЕС получают статус беженца, тогда как в другой не могут на него рассчитывать. "Это полная путаница. И это причина, по которой мы нуждаемся в одинаковых правилах для всех во всем Европейском союзе", - заявил Таяни.

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Теги: ЕС, Средиземное море

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