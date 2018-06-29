Во Франции сочли выгодной возможную отмену санкций против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Отмена антироссийских санкций будет выгодна Европе на фоне торгового противостояния с США, заявил спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией, руководитель фонда стратегических исследований ResPublica Жан-Пьер Шевенман в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он подчеркнул, что "такой ход событий выгоден и Европе особенно сейчас, когда американский президент Дональд Трамп денонсировал ядерное соглашение с Ираном и объявил о введении экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые посмеют иметь дело с Тегераном".

"Тем самым нарушают наш суверенитет, чего мы не намерены терпеть. Из этого следует, что Европе сейчас следует оздоровить отношения с Россией, что отвечает и ее интересам", - отметил спецпредставитель правительства Франции.

При этом, добавил Шевенман, отмена санкций станет возможна, "как только будут претворены в жизнь Минские соглашения. Поэтому надо разрешить ситуацию в Донбассе таким образом, чтобы были обеспечены законные права тамошнего населения, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность, и чтобы на западной границе России не было района "замороженного конфликта", и это, естественно, отвечает ее интересам".