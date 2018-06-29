В мире Катастрофа "Боинга" под Донецком

ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"

Ранее международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", привезенным из-под Курска

ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"
На месте крушения самолета Boeing 777 в Донецкой области
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита ЕС согласились, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году.

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"Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности", - говорится в итоговом документе первого дня работы саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее в Cовместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

Крушение самолета Ан-24 в Донецке

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По предварительной информации, приземлившийся около 18:24 по местному времени (20:24 мск) самолет на большой скорости выкатился с взлетно-посадочной полосы, перевернулся и развалился на части. Аэропорт Донецка был закрыт на несколько часов.Турбовинтовой Ан-24 авиакомпании &quot;Южные авиалинии&quot; выполнял чартерный рейс и перевозил чиновников обладминистрации Одесского района, направлявшихся на проводившийся в Донецке матч Лиги чемпионов между местным &quot;Шахтером&quot; и дортмундской &quot;Боруссией&quot;.Турбовинтовой Ан-24 авиакомпании &quot;Южные авиалинии&quot; выполнял чартерный рейс и перевозил чиновников обладминистрации Одесского района, направлявшихся на проводившийся в Донецке матч Лиги чемпионов между местным &quot;Шахтером&quot; и дортмундской &quot;Боруссией&quot;.Турбовинтовой Ан-24 авиакомпании &quot;Южные авиалинии&quot; выполнял чартерный рейс и перевозил чиновников обладминистрации Одесского района, направлявшихся на проводившийся в Донецке матч Лиги чемпионов между местным &quot;Шахтером&quot; и дортмундской &quot;Боруссией&quot;.На борту лайнера находились 45 человек, в том числе зампредседателя Одесской обладминистрации Валерий Матковский, руководитель Одесского МРЭО Владислав Богомолов, начальник управления капстроительства Одессы Анатолий Рагулин и другие высокопоставленные чиновники.
По предварительной информации, приземлившийся около 18:24 по местному времени (20:24 мск) самолет на большой скорости выкатился с взлетно-посадочной полосы, перевернулся и развалился на части. Аэропорт Донецка был закрыт на несколько часов.
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Теги: ЕС, Россия, Боинг, МН17

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