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Талибы захватили порт Айханум на афганско-таджикской границе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Боевики экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление администрации северо-восточной афганской провинции Тахар.

Нападение на порт Айханум, расположенный на территории уезда Дашти Кала, произошло в ночь на субботу. Боевики убили двух сотрудников пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих взяты в плен, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Сунатулла Тимур.

По его словам, боевики в ходе атаки сожгли один американский армейский внедорожник Humvee армейский броневик и два полицейских автомобиля Ranger.

Губернатор провинции Тахар Фазлулла Муджадиди на встрече с министром обороны Афганистана Тариком Шахом Бахрами в Кабуле заявило сложной ситуации, складывающейся на афганско-таджикской границе, и просил оказать экстренную помощь в стабилизации ситуации в регионе. Губернатор также встретился с высокопоставленными представителями МВД и Главного управления нацбезопасности Афганистана.

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Теги: Афганистан, Талибан, Таджикистан

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