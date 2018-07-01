Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
В мире

Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США

Есть обновление от 03:42

Он предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратно

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь резко высказался об американских законах, касающихся нелегалов, пытающихся попасть в США.

"Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно сопроводить их обратно без юридического маневрирования на протяжении лет. Наши законы - самые тупые в мире. Республиканцы хотят укрепленных границ и отсутствия преступлений. Демократы хотят открытых границ и проявляют слабость (в противостоянии) преступлениям!" - написал президент США в субботу (в ночь на воскресенье мск) в твиттере.

Ранее сообщалось, что в субботу во всех 50 штатах страны прошли демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит Трамп.

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

Политика "нулевой терпимости" администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяцПодробнее
 КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах
Власти страны объявляли, что разработали межконтинентальные ракеты, способные долететь до территории СШАПодробнее
 Трамп ответил на вопрос о российском КрымеТрамп ответил на вопрос о российском Крыме
Ответ президента США противоречит словам посла в РоссииПодробнее
 ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"
Ранее международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", привезенным из-под КурскаПодробнее
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииЛидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Также решено ограничить поток мигрантов в страны ЕвросоюзаПодробнее
 Полиция установила личность стрелка из АннаполисаПолиция установила личность стрелка из Аннаполиса
Он обвинял Capital Gazette в клеветеПодробнее
 Стрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификациюСтрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию
Число жертв стрельбы в редакции Capital Gazette выросло до пятиПодробнее
 Франция сняла с Керимова все обвиненияФранция сняла с Керимова все обвинения
Сенатора обвиняли в уклонении от уплаты налоговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Испанцы спасли почти 60 мигрантов в Средиземном море

Таможенному союзу ЕС исполнилось 50 лет

Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США

Он предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратно Подробнее

Вступил в силу "Закон Яровой"

Для операторов связи правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика Подробнее

Российские банки начнут собирать биометрические данные клиентов

Ростелеком вводит технологию в коммерческую эксплуатацию Подробнее

Российское государство взяло на контроль каждую бутылку алкогольной продукции

Тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля повысились в среднем на 5,5%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F5Испания Испания– : –17:00Россия Россия17:008F6Хорватия Хорватия– : –21:00Дания Дания21:00