Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь резко высказался об американских законах, касающихся нелегалов, пытающихся попасть в США.

"Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно сопроводить их обратно без юридического маневрирования на протяжении лет. Наши законы - самые тупые в мире. Республиканцы хотят укрепленных границ и отсутствия преступлений. Демократы хотят открытых границ и проявляют слабость (в противостоянии) преступлениям!" - написал президент США в субботу (в ночь на воскресенье мск) в твиттере.

Ранее сообщалось, что в субботу во всех 50 штатах страны прошли демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит Трамп.

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

Политика "нулевой терпимости" администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.