Адвокат Сноудена назвал провокацией разговоры о его возможной депортации из России

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Адвокат экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что Россия не будет торговаться с США по вопросу о выдаче или обмене беглого американца.

"Россия не торгует правами человека, а тем более людьми, которые получили убежище в нашей стране", - сказал Кучерена "Интерфаксу", комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности выдачи Сноудена США.

Накануне в интервью британскому телеканалу Channel 4 Лавров заявил: "Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с этой администрацией". Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия рассмотреть вопрос о выдаче Сноудена, если Дональд Трамп поднимет его в ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Со своей стороны Кучерена считает провокацией разговоры о возможной депортации бывшего сотрудника ЦРУ.

"Это чистой воды провокация. Подобные переговоры априори просто исключены, потому что Эдвард в России находится на законных основаниях, у него действующий вид на жительство в нашей стране", - сказал адвокат.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию АНБ о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых Сноуден прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.