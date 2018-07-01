Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

В ответ на вопрос ведущей, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

США ранее заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном.

В конце июня страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти. Увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир. Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.