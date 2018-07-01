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Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

В ответ на вопрос ведущей, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

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Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

США ранее заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном.

В конце июня страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти. Увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир. Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

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Теги: США, Дональд Трамп, ОПЕК

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