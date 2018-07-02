Экономика

Нефть Brent резко подешевела до $78,15 из-за заявлений Трампа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефть в понедельник резко дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели, в результате которого подъем цены с начала года составил около 20%.

Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана.

Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на $1,08 (1,36%) - до $78,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии августовская Brent, торги которой завершились в пятницу, поднялась на $1,59 (2%), до $79,44 за баррель, а сентябрьский контракт прибавил $1,62 (2,1%) и достиг $79,23 за баррель.

WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник подешевела на $0,90 (1,21%) - до $73,21 за баррель. В прошлую пятницу стоимость WTI выросла на $0,70 (1%), до $74,15 за баррель, обновив максимум с ноября 2014 года.

Как подсчитали в WSJ Market Data Group, за неделю WTI подорожала на 8%, в июне - на 11%, за II квартал - на 14%, а в I полугодии - на 23%. Ближайший контракт на Brent вырос в цене на 5,2% за пять сессий, на 2,4% за месяц и примерно на 13% за квартал, а с начала года по 29 июня включительно прибавил 18,8%.

Президент США в субботу сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".

Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Между тем Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашения.

"Любое повышение добычи (нефти - ИФ) какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК, будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном министром нефти Ирана Бижаном Зангане на имя президента ОПЕК.

Также Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

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Теги: нефть, ОПЕК, Дональд Трамп

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