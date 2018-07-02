Собиравшийся в отставку глава МВД Германии сначала встретится с Меркель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который накануне собирался подавать в отставку, в понедельник планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркель и еще раз обсудить миграционную политику.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы фракции ХДС/ХСС, заседание фракции по-прежнему запланировано на 14:00 (15:00 мск), однако, по данным таблоида Bild, заседание переносится на 17:00 (18:00 мск).

Накануне источники на заседании президиума ХСС сообщили, что министр заявил о планах подать в отставку. Однако около 2 часов в ночь с воскресенья на понедельник Зеехофер сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является Меркель.

"Я сказал, что освобожу обе должности в ближайшие три дня. И что мы сделаем еще один промежуточный шаг навстречу ХДС. Все остальное мы решим после переговоров с ХДС. Завтра мы поговорим еще раз", - заявил министр накануне журналистам в Мюнхене после заседания президиума партии ХСС. По его словам, он собирается обсуждать с канцлером "пограничный контроль и отправку беженцев назад".

В пятницу 29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и пообещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется своими полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью такой ход развития событий предотвратить.

По ее мнению, результата ее переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля.