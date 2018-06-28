Три четверти немцев поддержали политику Меркель в борьбе с миграционным кризисом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Большинство жителей Германии позитивно оценивают политический курс Ангелы Меркель, нацеленный на борьбу с миграционным кризисом, свидетельствуют результаты опроса, распространенные в четверг немецким телеканалом ARD.

Согласно опросу, 75% немцев поддерживают политику Меркель в миграционной сфере. При этом большинство из них высказались за то, чтобы отказывать в доступе на территорию ФРГ тем мигрантам, которые уже прибыли в другую страну ЕС и были там зарегистрированы.

Помимо этого, 36% респондентов уверены в том, что в Евросоюзе в скором времени найдут более удобоваримое решение миграционного кризиса. В свою очередь, 59% опрошенных заявили, что решение этого вопроса вряд ли будет выработано в ближайшем будущем.

Меркель выступает за общее европейское решение миграционной проблемы в договоренности с остальными странами ЕС. Между тем глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что если соответствующих договоренностей на саммите ЕС достигнуто не будет, то с 1 июля он запретит мигрантам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию.

Ситуация с вопросом приема мигрантов в странах Европы обострилась после того, как Италия отказалась принять у себя судно Aquarius с более чем 600 мигрантами на борту. После отказа Италии и Мальты разместить нелегалов у себя, судно приняла Испания.