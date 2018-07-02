США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис написал письмо своему британскому коллеге Гэвину Уильямсону, в котором призвал Великобританию увеличить расходы на оборону, сообщает газета The Sun.

В письме, попавшем в распоряжение издания, говорится, что статус Соединенного Королевства как ведущий мировой державы напрямую зависит от "возможностей вооруженных сил Великобритании".

"Я обеспокоен тем, что ваша возможность обеспечивать "военную основу", которая важная и для достижения дипломатических успехов, находится под угрозой разрушения, в то время как вместе мы сталкиваемся со стремительно меняющимся миром", - написал Мэттис.

В письме, пишет газета, Мэттис намекает на то, что Вашингтон хотел бы, чтобы Великобритания тратила на военные нужды больше 2% ВВП - минимума, предусмотренного для членов НАТО.

"Такая сильная нация, как Великобритания, с интересами и обязательствами по всему миру нуждается в уровне оборонных расходов выше тех, которые мы ожидаем от союзников, у которых лишь региональные интересы", - отмечает Мэттис.

Шеф Пентагона обращает внимание своего британского коллеги на то, что увеличить расходы на вооруженные силы уже пообещала Франция.

На прошлой неделе сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.

"Как глобальные игроки, Франция и США пришли к выводу, что сейчас наступило время значительно повышать наши инвестиции в оборону. Другие союзники следуют этому примеру", - пишет Мэттис.

Глава американского оборонного ведомства также указывает на то, что "в интересах обеих стран, чтобы Великобритания оставалась особым партнером США".

"Не мне указывать вам, как распределять приоритеты ваших внутренних расходов, но я надеюсь, что Великобритания скоро сможет поделиться с нами четким, в полной мере обеспеченным финансированием, перспективным планом по обороне, который позволит мне планировать наши будущие обязательства с вами с позиции силы и уверенности", - добавляет ДМэттис.

Письмо было направлено Дж.Мэттисом 12 июня, спустя три дня после его переговоров в Лондоне с Уильямсоном.

Президент США Дональд Трамп хочет услышать от Великобритании ответ на просьбу увеличить расходов к тому времени, когда он приедет в Европу на следующей неделе на саммит НАТО, отмечает газета.

В статье отмечается, что публикация письма ставит в неловкое положение премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, "ввергая ее в новый политический кризис". Газета напоминает, что министр обороны Великобритании, британские генералы и члены парламента просили Мэй увеличить бюджет оборонного ведомства Великобритании, в то время как сама премьер-министр и глава Минфина Филип Хаммонд эти просьбы решительно отвергали.

В ежегодном докладе НАТО, опубликованном в марте 2018 года, говорится, что Великобритания потратила в 2017 году 2,12% ВВП на оборону. The Sun пишет, что высокопоставленные военачальники теперь хотят увеличения бюджета Минобороны Великобритании до 2,5% ВВП в год.