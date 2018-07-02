Прокуратура выдвинула против Вайнштейна новые обвинения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Манхеттена обвинила бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных преступлениях против еще одной женщины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении окружного прокурора Сайруса Вэнса-младшего.

"Большое жюри Манхэттена обвинило Харви Вайнштейна в некоторых из самых серьезных сексуальных преступлений, описанных в уголовном праве Нью-Йорка", - говорится в заявлении прокурора.

Ранее против экс-продюсера уже были выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух женщин в 2004 и 2013 годах.

В соответствии с дополнительными обвинениями, в 2006 году Вайнштейн совершил сексуальное преступление в отношении еще одной женщины.

Американские СМИ отмечают, что если суд признает его виновным, бывшему продюсеру может грозить тюремный срок от десяти лет до пожизненного заключения.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Он начался с публикации расследования газеты The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.