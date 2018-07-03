В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала она журналистам.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент Дональд Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией. А советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, приезжавший в Россию 27 июня, заявил в Москве, что "Это (признание Крыма частью РФ - ИФ) не является позицией США".

Однако затем уже 30 июня Трамп на вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, ответил: "Посмотрим". Свои комментарии он давал в преддверии своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.