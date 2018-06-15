В Кремле поставили под сомнения сообщения о признании Трампом Крыма российским

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не склонны доверять сообщениям СМИ о том, что президент США Дональд Трамп в ходе закрытых встреч "на полях" саммита "большой семерки" заявил, что Крым является российским, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такое количество лживых новостей, "фейкньюс", что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

"Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - продолжил Песков.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.