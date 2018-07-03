CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - сказал источник.

Трамп, как ожидается, начнет официальную подготовку к встрече с Путиным в ближайшие дни, передает телеканал со ссылкой на советников.

"Скорее всего, это будут короткие встречи с (советником Белого дома по национальной безопасности Джоном) Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Встреча Трампа и президента России Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.