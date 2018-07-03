В связи с аварией Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии для энергоснабжения регионов страны, прерванного в результате аварии на Мингечевирской ГЭС", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

"У нас налажено хорошее сотрудничество с коллегами из России и Грузии. В настоящее время мы получаем из этих стран электроэнергию для энергоснабжения в регионах Азербайджана", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, энергоснабжение стратегических государственных объектов Азербайджана восстановлено в полном объеме. Собеседник агентства подтвердил, что полностью восстановлено энергоснабжение таких крупных городов как Сумгаит, Гянджа, также энергоснабжение восстановлено в большей части Баку.

Авария произошла в ночь на вторник.