В Баку из-за отключения электроснабжения закрыли часть станций метро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ряд станций бакинского метро закрыт для пассажиров в связи с проблемами, возникшими в ночь на вторник в энергоснабжении Азербайджана.

"В настоящее время две станции метро на фиолетовой линии - "Автовагзал" и "Мемар Аджежи" не работают и не принимают граждан", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Кроме этого, авария в системе энергоснабжения негативно повлияла на деятельность ОАО "Азерсу". Пресс-секретарь общества Анар Джабраиллы сообщил агентству, что в связи с прекращением ночью энергоснабжения остановлена работа всех водоочистительных сооружений.

"В настоящее время в большей части Баку имеются проблемы с водоснабжением, но они будут постепенно устраняться. В целом после восстановления энергоснабжения необходимо 12-14 часов на нормализацию системы водоснабжения. Поэтому в течения дня вторника могут быть определенные проблемы с водоснабжением", - сказал он.

В ночь на вторник из-за аномальной жары в Азербайджане и чрезмерного использования электроэнергии в стране, трансформатор на Мингечевирской ГЭС вышел из строя. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время на станции ведутся ремонтные работы.

В Азербайджане в последние дни установилась анормальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева.