Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Участникам школьной футбольной команды и их тренеру, оказавшимся в ловушке в одной из пещер в Таиланде, придется освоить дайвинг или прождать минимум четыре месяца, пока уровень воды спадет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местную армию.

Спасатели стараются снабдить группу из тринадцати человек всем необходимым. По данным канала, уже предпринимались попытки обеспечить оказавшихся в пещере подростков телефонной связью, чтобы они могли поговорить с родителями.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Накануне, 2 июля, сообщалось, что спасателям удалось найти всех живыми, но дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.