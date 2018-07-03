Паром со 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек погибли в результате крушения парома, перевозившего около 140 пассажиров, близ индонезийского острова Сулавеси, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на данные властей.

Среди погибших - один ребенок. Ранее сообщалось о шести погибших.

По полученным данным, спасти удалось более 30 человек. Восемь из них госпитализированы.

На месте ЧП работают спасатели. Отмечается, что паром затонул в 200 метрах от побережья, однако операция затруднена неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, известно, что на некоторых пассажиров были надеты спасательные жилеты, но, согласно информации местных СМИ, их на всех не хватило.

"Мы продолжаем операцию с помощью сотрудников полиции, армии, поисковых и спасательных агентств, а также местных жителей", - сказал представитель местных властей.

Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Судно затонуло, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек. Об окончании поисковой операции власти Индонезии объявили ранее во вторник.