При крушении парома в Индонезии погиб 31 человек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения парома в минувший вторник недалеко от индонезийского острова Сулавеси достигло 31, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члена экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти. Поиск еще троих продолжается, они могут находиться во внутренних помещениях парома.

Как сообщалось, судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер. Когда паром начал тонуть, капитан направил судно к берегу, до которого было 200-300 метров.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек. Об окончании поисковой операции власти Индонезии объявили ранее во вторник.