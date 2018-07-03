Трамп заявил о своей заслуге в предотвращении войны с КНДР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США проводят множество успешных переговоров с КНДР, и отметил, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! Тем временем, никаких запусков ракет или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге", - написал он в твиттере.

В то же время, президент США заявил, что только СМИ, пишущие "фейковые новости", недовольны ситуацией с КНДР, и подчеркнул, что без него между США и КНДР произошла бы война.

"Только оппозиционная партия, в которую входят "фейковые новости", недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей", - добавил Трамп.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018

В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В последний раз КНДР проводила испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.