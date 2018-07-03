Трамп заявил о своей заслуге в предотвращении войны с КНДР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США проводят множество успешных переговоров с КНДР, и отметил, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила испытания баллистических ракет и ядерного оружия.
"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! Тем временем, никаких запусков ракет или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге", - написал он в твиттере.
В то же время, президент США заявил, что только СМИ, пишущие "фейковые новости", недовольны ситуацией с КНДР, и подчеркнул, что без него между США и КНДР произошла бы война.
"Только оппозиционная партия, в которую входят "фейковые новости", недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей", - добавил Трамп.
Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018
В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
В последний раз КНДР проводила испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.