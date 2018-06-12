Трамп заявил о согласии КНДР уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР согласился уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей", - сказал он во вторник.

Этот пункт не был отмечен в совместном документе, подписанном Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Лидер США пояснил, что этот вопрос был согласован после того, как документ был подписан.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп уже покинули остров.