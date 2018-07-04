ИГ сообщило о смерти сына своего лидера

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сын главаря ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был убит в ходе боестолкновений с сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на появившиеся в интернете сообщения террористов.

Как отмечается, в аккаунтах, связанных с террористической группировкой, вечером во вторник была размещена фотография мальчика с оружием в руках, его называют Хузайфой аль-Бадри - сыном лидера ИГ. Террористы при этом поясняют, что в настоящее время мальчик мертв.

Агентство отмечает, что в ИГ не уточняют дату смерти сына аль-Багдади. В сообщениях террористов говорится, что он был убит в ходе боев с участием российских и сирийских военных на электростанции в провинции Хомс.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти самого аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.