Судно активистов с 60 спасенными в Средиземном море нелегалами прибыло в Барселону

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, ранее подобравшее в Средиземном море 60 нелегальных мигрантов, прибыло в порт Барселоны, передают в среду местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что на борту судна находятся 50 мужчин, пять женщин и пятеро детей.

Представитель Proactiva Open Arms Анабель Монтес сообщила журналистам, что сотрудники Красного Креста проведут медосмотр спасенных мигрантов, после чего их разместят во временных жилищах.

1 июля спасательное судно Open Arms подобрало у берегов Ливии несколько десятков нелегальных мигрантов, которые пытались на резиновой лодке добраться до европейского побережья. Власти Испании разрешили судну зайти в порт Барселоны после того, как власти Италии и Мальты отказались принять его.

В июне похожая ситуация произошла с судном Aquarius, которое эксплуатируют организации SOS Mediterranee и "Врачи без границ". Италия и Мальта отказались принимать у себя это судно, на борту которого находилось более 600 нелегалов.

После отказа итальянских и мальтийских властей, мигрантов с борта Aquarius приняла Испания. Этот случай привел к обострению вопроса касательно приема нелегальных мигрантов в странах Европы.