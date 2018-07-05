В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка задержала женщина, залезшую на пьедестал статуи Свободы в Нью-Йорке, сообщает в среду New York Post.

Перед этим офицеры около трех часов вели с ней переговоры. Многочисленные посетители, оказавшиеся в День независимости на Острове свободы, были эвакуированы.

Незадолго до этого полиция задержала около десяти человек, развернувших у подножия статуи баннер, осуждающий иммиграционную политику Дональда Трампа. Акция была организована группой Rise and Resist, выступающей против действий правительства, которые, по ее мнению, угрожают демократии и гражданским свободам в США.

Та же надпись - Rise and Resist - была на футболке женщины, залезшей на статую. По сведениям NBC New York, она заявляла полиции, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей" (имеется в виду политика "нулевой толерантности", в соответствии с которой более двух тысяч детей были отделены от своих родителей, нелегально пересекших границу США).

Полиция Нью-Йорка заявила, что действия активистки представляли угрозу общественной безопасности.

Размещать баннеры на национальных памятниках в США запрещено.