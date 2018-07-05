В мире

В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка задержала женщина, залезшую на пьедестал статуи Свободы в Нью-Йорке, сообщает в среду New York Post.

Перед этим офицеры около трех часов вели с ней переговоры. Многочисленные посетители, оказавшиеся в День независимости на Острове свободы, были эвакуированы.

Незадолго до этого полиция задержала около десяти человек, развернувших у подножия статуи баннер, осуждающий иммиграционную политику Дональда Трампа. Акция была организована группой Rise and Resist, выступающей против действий правительства, которые, по ее мнению, угрожают демократии и гражданским свободам в США.

Та же надпись - Rise and Resist - была на футболке женщины, залезшей на статую. По сведениям NBC New York, она заявляла полиции, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей" (имеется в виду политика "нулевой толерантности", в соответствии с которой более двух тысяч детей были отделены от своих родителей, нелегально пересекших границу США).

Полиция Нью-Йорка заявила, что действия активистки представляли угрозу общественной безопасности.

Размещать баннеры на национальных памятниках в США запрещено.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Нью-Йорк, США, статуя Свободы

Новости по теме

В мире
Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунПробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун
Расследованием занялось контртеррористическое подразделение полицииПодробнее
 Два человека пострадали от неизвестного вещества около британского СолсбериДва человека пострадали от неизвестного вещества около британского Солсбери
Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянииПодробнее
 Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы
США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом домеПодробнее
 Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЭкономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюВ РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таатта"

Осужденный в США летчик Ярошенко заявил об ухудшении здоровья в новой тюрьме

В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы

Иран пригрозил заблокировать транзит нефти из Персидского залива

Чрезвычайный комитет британского правительства Cobra соберется из-за инцидента в Эймсбери

Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери

Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериУ полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом Скрипалей Подробнее

Состав попечительского совета Большого театра уменьшился почти вдвое

В него не вошел владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов Подробнее

Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате

Победительницу Евровидения заподозрили в плагиатеUniversal Music Group увидела сходство между композициями Toy и Seven Nation Army Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru