В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка задержала женщина, залезшую на пьедестал статуи Свободы в Нью-Йорке, сообщает в среду New York Post.
Перед этим офицеры около трех часов вели с ней переговоры. Многочисленные посетители, оказавшиеся в День независимости на Острове свободы, были эвакуированы.
Live footage: Statue of Liberty woman scales lady liberty on July 4th. Abolish I.C.E protester hold Lady Liberty hostage.#abolishice #ice #Trumpeffect #MAGA #statueofliberty #seo#independenceDay #july4th2018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #GodBlessAmerica #merica 🙄😉 pic.twitter.com/MEVyJwsI8c— SocialNetworkTrends© (@DiscoverBlogNY) 4 июля 2018 г.
Незадолго до этого полиция задержала около десяти человек, развернувших у подножия статуи баннер, осуждающий иммиграционную политику Дональда Трампа. Акция была организована группой Rise and Resist, выступающей против действий правительства, которые, по ее мнению, угрожают демократии и гражданским свободам в США.
Та же надпись - Rise and Resist - была на футболке женщины, залезшей на статую. По сведениям NBC New York, она заявляла полиции, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей" (имеется в виду политика "нулевой толерантности", в соответствии с которой более двух тысяч детей были отделены от своих родителей, нелегально пересекших границу США).
Полиция Нью-Йорка заявила, что действия активистки представляли угрозу общественной безопасности.
Размещать баннеры на национальных памятниках в США запрещено.