Ливни поставили под угрозу эвакуацию школьников из пещеры в Таиланде

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прогнозируемые на пятницу проливные дожди в таиландской провинции Чианг Рай могут стать дополнительной проблемой для эвакуации детской футбольной команды и ее тренера, которые оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда, заявил губернатор провинции Наронгсак Оссатанакорн.

"Нашей самой большой озабоченностью является вода. Мы подсчитываем, сколько у нас есть времени на тот случай, если пойдут дожди, - сколько часов или дней", - сказал он журналистам.

В настоящее время насосы круглосуточно откачивают воду из пещеры, однако темпы снижения ее уровня не превышают одного сантиметра в час. Возобновившиеся ливни могут свести эти усилия на нет.

В то же время, 12 детям и тренеру уже доставили 13 комплектов водолазного снаряжения, а морской спецназ начал обучать детей подводному плаванию, поскольку значительного падения уровня воды можно ждать только в октябре.

По словам губернатора, в настоящее время пловцы из спецназа и постоянно находящиеся с детьми военные медики оценивают, насколько состояние детей позволяет начать эвакуацию как можно скорее, хотя накануне он заявлял, что не допустит никакого риска при проведении спасательной операции.

Если будет принято решение выводить детей подводным путем, им придется в сопровождении профессиональных пловцов преодолеть под водой около пяти километров.

По информации штаба спасателей, "дети в хорошем настроении, им нечего делать, они шутят, едят, спят".

Тем не менее, на случай непредвиденной ситуации, "узников" пещеры обеспечили продуктами питания и медикаментами примерно на четыре месяца.

Футбольная команда, в которую входят мальчики в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер были обнаружены в пещере 2 июля, к тому моменту они провели там около десяти дней.