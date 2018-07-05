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Тель-Авив пригрозил сирийской армии превентивным ударом

Израиль опасается входа сирийцев в демилитаризованную зону ООН на Голанских высотах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил, что еврейское государство атакует сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом сообщает в четверг израильск газеты "Едиот Ахронот".

"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Эрдан изданию "Едиот Ахронот".

Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: "Да, однозначно".

В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.

Ранее сообщалось, что дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах. Эта мера была предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки.

Вместе с тем пресс-служба армии Израиля сообщала, что не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.

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Теги: Сирия, Израиль

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