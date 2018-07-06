На борту затонувшего у Пхукета судна находился как минимум один россиянин

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На борту потерпевшего крушение вблизи таиландского острова Пхукет находился как минимум один россиянин, сообщает в пятницу газета Bangkok Post.

"На борту "Феникса", утонувшего у берегов Пхукета, среди туристов, большинство из которых - китайцы, находился как минимум один россиянин, в возрасте около 30 лет", - сообщает газета в своем твиттере, ссылаясь на департамент по коммуникациям острова Пхукет.

At least 1 Russian aged around 30 is among tourists, most of them the Chinese, on board the Pheonix which sank off #Phuket coast, his fate remains unknown: Phuket public relations office. pic.twitter.com/cQBQLSzsY5 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 6 июля 2018 г.

Газета отмечает, что судьба этого россиянина остается неизвестной.

Ранее таиландская газета The Nation сообщила, что в результате крушения судна "Феникс" погибли как минимум 40 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Всего на борту судна находились 105 человек. В то же время, Bangkok Post сообщает о 10 погибших и 58 пропавших без вести. Агентство Associated Press сообщает о 21 погибшем и 35 пропавших без вести.

Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм.

В четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс"и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России.

В последних двух случаях все были спасены.