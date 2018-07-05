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У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов

Есть обновление от 20:45

Спасены 89 человек, около 50 считаются пропавшими без вести

У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов
Спасенные туристы на пирсе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сразу несколько кораблекрушений произошло вечером в четверг у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма и сильного ветра. Как сообщает местное издание Phuket News, среди потерпевших бедствие было двое россиян, их удалось спасти.

Во время шторма затонуло судно "Феникс", на борту которого находились 93 пассажира и 12 гидов. Перевернулось судно "Тай тунайт", на котором путешествовали 39 туристов. По предварительным данным, пассажирами двух судов были китайские туристы. Кроме того, перевернулся водный мотоцикл, на котом находились двое граждан России. Всего из-за трех инцидентов в море оказались 138 человек, пишет издание.

Власти региона сообщили, что 89 человек были спасены, из них 48 госпитализированы. Один находится в критическом состоянии и девять в стабильном. Двое россиян также спасены и находятся в безопасности.

После кораблекрушений неизвестной остается судьба еще 49 человек. Поиски выживших продолжаются. Власти региона запретили судам покидать порты в ночное время из-за шторма.

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Теги: Таиланд

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